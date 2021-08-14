İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek
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İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek

İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba İlçe Belediyeleri tarafından sel bölgesine ihtiyaç malzemesi ve iş makinesi desteğinde bulundu.

Samsun İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba İlçe Belediyeleri tarafından sel bölgesine ihtiyaç malzemesi ve iş makinesi desteğinde bulundu.

Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda Samsun Valiliği tarafında koordine edilen çalışma doğrultusunda, İlkadım, Tekkeköy ve Çarşamba ilçe belediyeleri AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç listesi doğrultusunda afet bölgesine 1 yükleyici çekici 3 Case, 2 pikap ile çalışmalarda destek olmak için 16.00'da hareket etti.

"İlkadım halkı sizinle"

Yaraları birlikte sarmak için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Öncelikle sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet, yitirdiğimiz her şeyi geri getirmemiz mümkün değil belki ama her birimiz elimizden geleni yapacağız ve acıları paylaşarak dindireceğiz. Orada çok büyük bir felaket yaşanıyor. Büyük mağduriyetler, çökmüş binalar kaybolmuş insanlar var. Bir dilim ekmek bulamayan, bir yudum su içemeyen duruma düşmüş insanlar var. Dayanışmanın gücüyle el ele vererek, yaralarımızı saracağız. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa canla başla çalışacağız. Bölgede can kaybının artmamasını ve yaşanan sel felaketinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun Kastamonu, Sinop ve Bartın. İlkadım halkı sizinle" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek
İlkadım, Tekkeköy, Çarşamba'dan sel bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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