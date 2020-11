İlkadım 'mor kurdele' ile farkındalık oluşturdu

İlkadım Belediyesi, "25 Kasım Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde farkındalık oluşturmak için, belediyede çalışan kadın personellere 'mor kurdele' taktı.

Kadına yönelik şiddetin 'asla kabul edilemez' olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kadın anadır, kardeştir, evlattır, ailedir, yaşamdır ve koruyandır. Şiddet asla kabul edilemeyecek, en büyük insan hakları ihlallerinden birisidir. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Sosyal medyalarımızdan şiddetin artık son bulması yönünde paylaşımlar yapıyoruz. Fakat bunlar yeterli olmuyor. Şiddete uğrayan her kadını korumaya, ona yetişmeye imkanımız olmuyor. Nasıl ki 'erkeğe şiddete hayır' gibi bir düşüncemiz yok ise 'kadına şiddete hayır' diye bir ayrım da olmamalı. Kadın ya da erkek olarak farklı cinsiyetlerimiz olsa da her şeyden önce hepimiz insanız. Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Bizim kadim kültürümüzde, geleneğimizde kadına el kalkmaz. Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Bu anlamda kadınlara şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Sadece Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde değil, daima şiddete karşı mücadelemiz sürecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı