İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi çevirim içi yemek yarışması düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi çevirim içi yemek yarışması düzenledi

26.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:41
İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi çevirim içi yemek yarışması düzenledi

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlediği çevirim içi yemek yarışmasında 12. sınıf aşçılık öğrencisi Bilge Kaan Somuncu birinci oldu.

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlediği çevirim içi yemek yarışmasında 12. sınıf aşçılık öğrencisi Bilge Kaan Somuncu birinci oldu.

Uzaktan eğitime devam eden İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencilerine "yaratıcı tabaklar" sloganıyla yemek yarışması düzenledi.

Çevirim içi ortamda gerçekleştirilen yarışmada ilk 3'e giren öğrencilerin yemekleri, merkezin sosyal medya hesabından paylaşılarak takipçilerinin beğenisine sunuldu.

Oylamada 218 oy alan 12. sınıf aşçılık öğrencisi Bilge Kaan Somuncu, birinciliği elde etti.

Somuncu'nun ödülünün 15 Şubat'ta verileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi çevirim içi yemek yarışması düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:42:08. #1.16#
title