İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi
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İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi

İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu solistleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'e hitaben "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi.

İlkadım korosu evlerden
18.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:28

İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu solistleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'e hitaben "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği Korosu solistleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Şef Hızır Aydın yönetiminde Aşık Mahzuni Şerif'in "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi. Solistlerin korona virüs dolayısıyla kendi evlerinde çektikleri görüntüler ile oluşan eser beğeni topladı.

Sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Başta Türk Halk Müziği Korosu Şefi Hızır Aydın olmak üzere bu eseri seslendiren emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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