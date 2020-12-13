İlkadım kısıtlamayı fırsata çevirdi
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İlkadım kısıtlamayı fırsata çevirdi

13.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:48
İlkadım kısıtlamayı fırsata çevirdi

İlkadım Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, iş yeri önleri ve apartman girişlerini tazyikli suyla temizledi.

İlkadım Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, iş yeri önleri ve apartman girişlerini tazyikli suyla temizledi.

İlkadım Belediyesi, Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca İlkadımlı vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye tarafından kurulan 55 kişilik personel ile birlikte 2 adet yol süpürme aracı sokakların daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyeri önlerini ve apartman girişlerini dezenfektli suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışma yürüttü.

"Kısıtlamalar bitene kadar sahadayız"

"Korona virüsüyle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 61 mahallemizde aralıksız devam edecek" dedi. - SAMSUN

İlkadım kısıtlamayı fırsata çevirdi
İlkadım kısıtlamayı fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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