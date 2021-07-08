İlkadım Kick Boks Takımı'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya
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İlkadım Kick Boks Takımı'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya

İlkadım Kick Boks Takımı'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta 60 ilden bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası"na katılan İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile Samsun'a döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta 60 ilden bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası"na katılan İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile Samsun'a döndü.

Şırnak'ta yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası mili takım seçme müsabakalarına İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı 2 antrenör 6 sporcu ile katılım sağladı. Antrenörler Fatih Karagül ve Özgür Arlı ile müsabakaya hazırlanan İlkadım Belediyesi Kıck-Boks Takımı'nda yer alan Altuğ Demir 71 kg. Büyük Erkek Full Contact'ta, Cengiz Avcı 71kg. Genç Erkek Full Contact, Atanur Yayla +94 kg. Genç Erkek Kick Lıght'ta oynadıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla altın madalyanın sahibi oldular. Büşra Taştemir 48 kg. Büyük Bayan Low Kick'te, Tuğba Nur Kıvrak 52 Kg. Büyük Bayan K1 kategorisinde gümüş madalya alırken, Devrim Aydın 60 Kg. Büyük bayan K1'de bronz madalya ile kürsüye çıkan isimler oldu.

İlkadım Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularıyla gurur duyduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda güzel başarılar elde etmeleri hepimizi gururlandırmaktadır. Kıck-Boks Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak'taki Türkiye Kıck-Boks Şampiyonası'na katılarak güzel sonuçların altına imza atan sporcularımız Altuğ Demir, Cengiz Avcı, Atanur Yayla, Büşra Taştemir, Tuğba Nur Kıvrak, Devrim Aydın canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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