Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURUYORİlkadım ilçesinde ihtiyaç sahip ailelerin yararına faaliyetler gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerin bağış yaptığı eşyaları yenilerek alan el ile...

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURUYOR

İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahip ailelerin yararına faaliyetler gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerin bağış yaptığı eşyaları yenilerek alan el ile veren el arasında kardeşlik köprüsü kuruyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin yaşam mücadelesine destek ve katkı vermek adına çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da hiç kullanmayan sıfır eşyaları alarak, Sosyal Yardım Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Farklı adreslerde ihtiyaç sahibi 3 aileye eşya yardımı yapan ekiplerin çalışmaları yerinde takip eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, " Bugün de bizden eşya talebinde bulunan üç ailemize eşya yardımı yapılmasına vesile olduk. Evinizde ya da işyerinizde kullanmadığınız eşyalar mağdurların yüzlerinde tebessüme vesile oluyor. Hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin imece usulü bir araya geldiği bu proje ile birlikte çok sayıda gönüllü ve bağışçımızdan büyük destek alıyoruz. Kullanılabilir durumdaki beyaz eşyadan oturma gruplarına, mutfak eşyasından mobilyaya kadar ikinci el eşyalarını bağışlamak isteyenler 444 55 01 numaralı Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirler. Gönüllük esasına dayanan bu çalışması sayesinde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ürünlerin bakım onarım işlemlerini gerçekleştirerek ürünün geri kazanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması adına büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Habermetre