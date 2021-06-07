Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor

Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor
Habermetre - Haberler | Yaşam

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURUYORİlkadım ilçesinde ihtiyaç sahip ailelerin yararına faaliyetler gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerin bağış yaptığı eşyaları yenilerek alan el ile...

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURUYOR

İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahip ailelerin yararına faaliyetler gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerin bağış yaptığı eşyaları yenilerek alan el ile veren el arasında kardeşlik köprüsü kuruyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin yaşam mücadelesine destek ve katkı vermek adına çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da hiç kullanmayan sıfır eşyaları alarak, Sosyal Yardım Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Farklı adreslerde ihtiyaç sahibi 3 aileye eşya yardımı yapan ekiplerin çalışmaları yerinde takip eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, " Bugün de bizden eşya talebinde bulunan üç ailemize eşya yardımı yapılmasına vesile olduk. Evinizde ya da işyerinizde kullanmadığınız eşyalar mağdurların yüzlerinde tebessüme vesile oluyor. Hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin imece usulü bir araya geldiği bu proje ile birlikte çok sayıda gönüllü ve bağışçımızdan büyük destek alıyoruz. Kullanılabilir durumdaki beyaz eşyadan oturma gruplarına, mutfak eşyasından mobilyaya kadar ikinci el eşyalarını bağışlamak isteyenler 444 55 01 numaralı Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirler. Gönüllük esasına dayanan bu çalışması sayesinde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ürünlerin bakım onarım işlemlerini gerçekleştirerek ürünün geri kazanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması adına büyük önem taşıyor" dedi.

Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor
Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor
Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Veren El ile Alan El Arasında Kardeşlik Köprüsü Kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:20:08. #1.16#

title