İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi
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İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi

29.11.2020 20:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:59
İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da saat 20.00'dan yarın saat 05.00'a kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı. - SAMSUN

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İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi
İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi
İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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