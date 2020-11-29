İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da saat 20.00'dan yarın saat 05.00'a kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı