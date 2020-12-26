İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

26.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:11
İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da dün akşam saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı. - SAMSUN

İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Hatice Şendil Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkadım Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:10:52. #1.14#
title