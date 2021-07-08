İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor

İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü iki aileye daha eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü iki aileye daha eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor. Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, İlyasköy ve Hastanebaşı Mahallelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere eşya yardımında bulundu.

Kanepeden yatağa, çocuk dolabından, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden halıya, fırınlı ve set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye kadar çok sayıda eşyayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğun yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahipleri başvurularını doğrudan Sosyal Yardım Müdürlüğümüze yapabilirler. Ayrıca bizler de sahada araştırma yaparak İlkadım'daki ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız çevrelerinde gördükleri ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildirsinler. Biz de onlara yardım elimizi uzatalım. Ülkemizi, insanımızı ve İlkadımımızı seviyoruz. Önce insan diyoruz ve herkesi hayır işinde bize destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor
İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor
İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlkadım'ın yardım eli yüzleri güldürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:56:41. #1.15#

title