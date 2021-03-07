İlkadım'ın dört bir yanı dezenfekte ediliyor
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İlkadım'ın dört bir yanı dezenfekte ediliyor

07.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:02
İlkadım'ın dört bir yanı dezenfekte ediliyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında caddeler ve sokaklarda köşe bucak dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında caddeler ve sokaklarda köşe bucak dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri işlek sokak, cadde ve meydanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını arttırdı. 54 ilden büyük bir ilçe olan İlkadım'da ekipler 24 saat vardiyalı olarak ilçede sterilizasyon çalışmaları yapılıyor. Ekipler, her gün farklı bir mahalle ve sokakta, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ediyor. Virüs tehdidinin ortadan kalkması için çalışmalar düzenli olarak sürdürülüyor.

"Birlikte salgının üstesinden geleceğiz"

Salgının başından bu yana belediyenin üzerine düşen çalışmaları yapmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Mesai saati gözetmeksizin ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Caddeler, sokaklar, apartmanlar, parklar, bahçeler kentin her noktasını dezenfekte ediyoruz. İlçemizdeki bu çalışmalar, virüs salgını sonlanana kadar devam edecektir. Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle, yine vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasın, çıkmak zorunda ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etsin. Birlikte mücadelemiz ile bu salgının üstesinden geleceğiz" dedi. - SAMSUN

İlkadım'ın dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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