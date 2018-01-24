İlkadım'dan "Zeytindalı Harekatı"Na Katılan Mehmetçiğe Moral Hediyesi

Samsun İlkadım Belediyesi, Suriye'nin kuzeyi Afrin bölgesinde mücadele eden Mehmetçiğe moral ve motivasyon sağlamak için içerisinde Türk bayrağı, fındık ve Kuran-ı Kerim'den oluşan paketler gönderdi.

Önceki gün ilçedeki esnaflara ve iş yerlerine bayrak dağıtan İlkadım Belediyesi, sınır hattında güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı devam eden "Zeytindalı Harekatı"ndaki askerlere moral ve motivasyon olması amacıyla çeşitli hazırlıklar yaptı.

Hudut güvenliğini ve bölgede istikrarı sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlerimize moral ve motivasyon sağlamak için belediye olarak özel bir takım hediyeler gönderdiklerini söyleyen İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Hakan Akyüz, "Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Allah, ordumuzu muzaffer eylesin. Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkına yapılan baskı ve zulümden kurtarmak üzere yapılan bir harekattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın tek hedefi bölgeyi kana bulayan, mazlumlara zulmeden eden ve ülkemizi tehdit eden terör örgütleri ve teröristlere karşıdır" dedi.

İlkadım hizmet binası önünde toplanan belediye personeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere hazırlanan paketleri okunan şiir ve yapılan dualarla uğurladı. - SAMSUN