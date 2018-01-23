İlkadım'dan 'Zeytin Dalı'na bayraklı destek

SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi, Sureyi'nin kuzeyinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için esnafa Türk bayrağı dağıttı.

İlkadım Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata destek olmak için Mecidiye Çarşısı ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. İlk etapta ilçede bulunan 500 iş yerine Türk bayrağı asıldı. Yapılan davranışı esnaflar olumlu karşılarken, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, "Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na İlkadım Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Destek olmak için bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için de ilk aşamada Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan iş yerlerine Türk bayrağı astık. Suriye'de bulunan askerlerimize ve ordumuza başarılar diliyoruz. İnşallah muvaffak olacaklar. Etkinliğimiz kapsamında 500 Türk bayrağını iş yerlerine astık" dedi.

İlkadım Belediyesi, Zeytin Dalı operasyonuna destek kapsamında bayrak dağıtımına ilerleyen günlerde de devam edecek.