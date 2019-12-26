İlkadım'dan yuva ısıtan yardım

26.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:54

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi soğuk kış gününde yaptığı eşya yardımı ile ihtiyaç sahibi aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.



İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam eden Kadın Koordinasyon Merkezi, bu sefer Cedit Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuklu bir aileye eşya yardımında bulundu. Maddi durumunun kötü olduğu bildiren ihtiyaç sahibi annenin yardım talebini değerlendiren gönüllü başkan Lütfiye Demirtaş, beton zeminde kartonlar üstünde yatan aileye ekiplerle birlikte ivedilikle yardım elini uzattı. Aileye 2 kanepe, 3 halı, giysi dolabı, sehpa, masa, yatak, perde ve koltuk takımından oluşan eşya yardımı yaptı.



"Yardımlara destek bekliyoruz"



Kullanılabilir durumdaki eşyaların belediyeye bağışlanmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Evinizde ya da iş yerinizde kullanmadığınız eşyaları bir köprü vazifesi kurarak ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme, mutluluğa dönüşüyor. Bu mutluluğa ortak olmak adına hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bir araya geldiği bu gönüllü yardım hareketiyle birlikte çok sayıda gönüllü bağışçımızdan büyük destek bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA