İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte
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İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte

İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri korona virüsü vakası tespit edilen iş yeri ve evleri ücretsiz dezenfekte ediyor.

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SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri korona virüsü vakası tespit edilen iş yeri ve evleri ücretsiz dezenfekte ediyor.

İlkadım'da pandemi tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın da yakında takibinde olan pandemi mücadelesinde vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. Korona virüsü riskini en aza indirmek isteyen ekipler gelen talepler doğrultusunda vaka tespit edilen iş yeri ve evlerde dezenfekte çalışmaları başlattı. Bu alanlar ekiplerce ücretsiz olarak ilaçlanıyor. Özverili çalışmalar ilçe sakinleri tarafından takdir topluyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Bireysel olarak tedbirlere uyulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, planlamaya göre, Sağlık İşleri'ne bağlı ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Halkımızın sağlığı için korona virüsünün yayılımını azaltacak çalışmaları titizlikle sürdürmekteyiz. Dezenfekte ekiplerimiz ilçemizin her mahallesinde doğrudan veya muhtarlarımız aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda virüsün yayılma riskini önlemek için ücret talep etmeden yaşam alanlarını özenle dezenfekte ediyor. Dezenfekte ekibimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız (444 55 01)- (444 19 19) İLKEM iletişim Merkezimiz ile irtibata geçebilirler. Korona virüsüne karşı mücadelemizde tedbiri elden bırakmadan kurallara üst düzey hassasiyetle uymaya devam edelim. Sağlıkla yaşamak için tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte
İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte
İlkadım'dan virüs tespit edilen ev ve iş yerlerine ücretsiz dezenfekte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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