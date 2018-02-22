İlkadım'dan "Ufka Yolculuk" Protokolü

İlkadım Belediyesi ile Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü arasında Uluslararası çapta organize edilen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Samsun ayağı için protokol imzalandı.

Uluslararası çapta düzenlenen "6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Samsun ayağının organize edilmesi için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Orhan Büyük ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İlkadım Hizmet Binası Başkanlık Makamında imza töreni gerçekleştirildi.

"Sünnet olmadan ümmet olmaz"

Samsun'un bütün ilçelerinde ve okullarında tanıtımı yapılan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 6'ncısı, "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konulu ve "Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın 13 Kasım 2017 tarihinde başlayan kayıtları, 04 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. Engelliler ve mahkümlarında yarıştığı yarışmada 7'den 70'ine 8 milyar insanlığın istifadesine sunulacak.

"İnsanların hayatına yön veren yarışma"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İnsanın hayatını şekillendirmesinde Kur'an ve Sünnet çok önemli bir kaynaktır. Bu yıl 6'ncısı organize edilecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ile toplumun her kesimini Allah'ın son mesajı ile buluşturacağız. Gayemiz, Kur'an'ı anlayarak okuma konusunda farkındalık ve kamuoyu oluşturmanın yanında okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak olacaktır" dedi. - SAMSUN