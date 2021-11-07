İLKADIM'DAN TOPLUMSAL FARKINDALIK TEMİZLİK HAREKATI

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYESİ'NDEN TOPLUMSAL FARKINDALIK TEMİZLİK HAREKATI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, TÜM HALKI DESTEK İÇİN DAVET ETTİ

TOPLANAN VERGİLERİ ÇÖPLERİ TOPLAMAYA DEĞİL İLÇEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HARCAYALIM

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ; " Kağıdından plastiğine, camına, içecek kutusuna, yemek atığından, soba külüne ve inşaat-yıkıntı atığına, bahçe atığından mobilyasına ve beyaz eşyasına varıncaya kadar her şeyin belediye zaten topluyor diye çöpe atıldığı bir şehirde bu algıya bu yanlışa bir son vermek adına farkındalık oluşturacak etkinlikle ilk adımı atacağız" dedi.

İlkadım Belediyesi"Temiz Çevre, Temiz İlkadım" projesi kapsamında farkındalık yaratmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için düzenleneceği yürüyüş konvoyuna tüm ilçe halkını destek için davet etti.

Türkiye genelinde bulunan yaşam alanların ve çevresini kirleten iller arasında üst sıralarda yer alan Samsun'da bu soruna neşter vuracak bir etkinlikle dikkat çekecek olan İlkadım Belediyesi, "Temiz Çevre Harekatı" ile ilçe halkının çevreye olan duyarlılığın arttırmayı hedefliyor. 8 Kasım Pazartesi günü Saat: 14. 00'da Şehir Kulübü önünde başlayacak olan farkındalık yürüyüşüne tüm halkı davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " İnsanlar ihtiyacı olmayan veya fazlalık dediğimiz katı maddeleri yani çöpleri bulunduğu ortamlardan uzaklaştırma meylindedir. Böylece insanın ve insan topluluğunun olduğu her yerde çöp oluşur. Kimi yerde çok kimi yerde az oluşur. Şehirleşme ile birlikte çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu gün yerel yönetimler kentlerden topladıkları çöpleri şehirden uzaklarda ya doğa ile barışık olmayan metotla veya çevre ile uyumlu şekilde bertaraf etmektedirler.

"İlkadım'da çöp toplama maliyeti 35 Milyon"

İlkadım ilçemizde çöp yönetim sistemi maliyetinin % 65 ila % 80'ini çöplerin toplanması ve taşınması oluşturmaktadır. Bugün sadece ilçemizde çöp toplama, taşıma ve işletme maliyeti yılda maalesef yaklaşık 35 Milyon Türk Lirasıdır. Aslında bu rakamın ilçemizde 5 Milyonu geçmemesi lazım. Rakamsal verilerin ışığında şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızdan beklediğimiz "En güzel temizlik kirletmemektir" anlayışı ile temiz bir İlkadım için farkındalık oluşturmaları" dedi.

"Tıbbi Maske atığına dikkat çekti"

Sokaklarda son zamanlarda en çok karşılaşılan ve ciddi sağlık ve tehdit oluşturan "Tıbbi Maske" atıklarına da dikkat çeken Başkan Demirtaş, " COVID-19'dan korunmamızı sağlayan tıbbi maskeler. Tıbbi maskelerin sokaklarda, toplu yaşam alanlarında gelişi güzel atılması hem çevre kirliliği hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri dönüşümü ve doğaya atılmaması çevre için hayati önem taşıyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde; kullandığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz" diye konuştu.

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