İlkadım'dan Kurumsal Sağlık Sözleşmesi

İlkadım Belediyesi ile Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

İlkadım Belediyesi ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri arasında imzalanan kurumsal sağlık sözleşmesi ile belediye çalışanları ve birinci derece yakınları hastane hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Belediye çalışanlarının özlük hakları ve sosyal yaşam şartlarını belediyeler arasında en üst düzeyde sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok bu sözleşme ile belediye çalışanlarının sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanabileceklerini vurguladı.

"İlkadım Belediyesine hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz"

Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmak ve sağlanacak olan imkanlardan yararlanmaları için sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık protokolü imzalıyor. Bu kapsamda İlkadım Belediyesi ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzalayan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler Uzmanı Gökhan Demir, "Samsun'un en büyük ilçesi olan İlkadım Belediyesine hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Çalışanlarımız Sağlıklı Olması Hizmetlerimizi de Olumlu Etkiler"

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerini ile sağlık hizmeti konusunda oldukça faydalı bir protokole imza attıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Çalışanlarımızın sağlıklı olmasını ve özlük haklarını sendikalar ve kurumlar ile yaptığımız protokollerle gösteriyoruz. Her zaman söylediğim gibi iyi hizmet için insana yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığını da başarılı projelerimiz ve vatandaşımızın teveccühü ile alıyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri ile yaptığımız sağlık anlaşmasıyla belediye çalışanlarımız ve birinci derece yakınları hastane hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Kurumsal sağlık sözleşmesi her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN