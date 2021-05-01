İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek
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İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek

İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi, her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

İlkadım Belediyesi, her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan İlkadım Belediyesi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 3 çeşit sıcak yemek servisiyle kimsesizleri yalnız bırakmıyor. İlçedeki 61 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personelleri, her sabah saat 09.30'da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailenin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yemek götürmek için belediye bünyesinde özel ekip kuruldu. Günde iki kez yapılan servis ile vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.

"450 ailemizin sofralarına konuk oluyoruz"

Tam kapanma günlerinde sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, aşevi personellerini ziyaret ederek yemek kazanlarının başına geçti, kaplara yemekleri doldurdu. İnsanların her anlamda iyiliklerle buluştuğu, gönül köprüleri kurduğu, birbirleri ile yardımlaşmayı daha da doruğa çıkarttığı Ramazan ayında aşevinde hazırladıkları sıcak yemekleri her gün vatandaşlara ulaştırarak, sofralara konuk olmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirten Başkan Demirtaş, "Pandemi dolayısıyla bu yıl mahallelerimizde ve meydanlarda kuramadığımız gönül sofralarımızın manevi hazzını, Ramazan ayı boyunca iftar vaktinden önce ihtiyaç sahibi 450 ailemizin sofralarına ulaştırarak yaşattık. Bunun yanı sıra ilçemizde görev yapan emniyet güçlerimize de sıcak çorba ikramlarında bulunuyoruz" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek
İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek
İlkadım'dan her gün 450 aileye 3 çeşit sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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