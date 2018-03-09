İlkadım'dan "Hakimiyet-i Milliye Bayrak Sergisi"

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla "Hakimiyet-i Milliye Bayrak Sergisi" açıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Hakimiyet-i Milliye Bayrak Sergi açılışına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, bazı sendika şube başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Osmanlı'dan günümüze bağımsızlığın sembolü ay-yıldız

Koleksiyoner Haluk Perk tarafından biriktirilen ve uzun araştırmalar sonrasında şekillenen Hakimiyet-i Milliye Bayrak Sergisi'nde Osmanlı döneminden günümüze kadar vatandaşlar arasında adeta bir nazar boncuğu gibi benimsenmiş ay-yıldızı işlediği ürünler sergileniyor. Cumhuriyet'in ilanından öncesinde de halk tarafından kabul görmüş ay-yıldız motifinin işlendiği zarflardan biblolara, formalardan mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürünün bulunduğu sergi büyük beğeni topladı. Resmi bayrakların yanı sıra halk tarafından el ile yapılmış bayraklarda sergide yerini aldı.

15 Temmuz bayrağa bağlılığın sembolü oldu

Türkiye'de ilk ve tek olarak İlkadım'da gerçekleştirilen sergide bu topraklarda yaşayan her kesimden vatandaşın ortak paydası olan Türk bayrağının bağlayıcı bir sembol olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de görüldüğü gibi genç yaşlı herkesi bir birine bağladığı vurgulanıyor.

Mehmetçiğin mektubu beğeni topladı

Sergide ayrıca Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel kuvvetlere bağlı asker ve polislerin İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a yazdığı mektup ve hediye olarak gönderdiği zeytin dalının bulunduğu tasarım katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Mehter takımından kaftan hediyesi

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreni mehter takımının icrası ile başladı. Mehter takımının seslendirdiği eserler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Konser sonrasında mehter takımının kostümlerinin teminlerini sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür amacıyla Samsun Romanlar Derneği üyelerince kaftan hediye edildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda şehitler için dua edildi.

"Gençlerimize milli duyguları aşılamalıyız"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı konuşmada, "Aziz milletimiz bundan 100 yıl önce kahramanca mücadele ederek İstiklal Savaşımızı kazandı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu kahramanlık destanını ölümsüzleştirerek İstiklal Marşımızı yazdı. İşte şimdi ise istikbal mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin kahramanları 15 Temmuz'da devletine milletine bayrağına sahip çıkan sizlersiniz. Milletimiz bugün istikbal mücadelesi veren devletine ordusuna tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkıyor. Bugün Afrin'de mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında ve duacısıyız. Bizler Haluk Perk koleksiyonu olan bu özel eserleri sizlerle buluştururken maksadımız özellikle gençlerimizin milli manevi değerlerini bilmesi geçmişini unutmaması İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığını ve niçin yazıldığını anlaması milli şairimizi tanımasıdır. Bu manada koleksiyoner Haluk Perk ve bizleri yalnız bırakmayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 100 yıl önce istiklal mücadelesi varoluş mücadelesi veriyorken, atalarımız hangi ruhla mücadele etmiş ise bizlerde bugün istikbal gelecek mücadelesi verirken bu ruhu gençlerimize anlatmalı aktarmalıyız. Bu etkinlikler bu manada önemlidir. İstiklal şairimizin de dediği gibi 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet.' Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile sergiyi gezerek bilgi alan Başkan Erdoğan Tok, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan kısa videoyu izledi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97.yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Hakimiyet-i Milliye Bayrak Sergisi 13 Mart tarihine kadar devam edecek. - SAMSUN