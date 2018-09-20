İlkadım'dan çevreci adım

AYPİKUT'un açılışı yapıldı

SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından ilk kez halkın hizmetine sunulan "Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Kutusu"nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Parkı'nda vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bugün burada iki tür atığın toplanmasını sağlayan bir toplama ekipmanının açılışı yapacağız. Bu atıklar bitkisel atık yağlar ve atık pillerdir. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini, 1 pilin toprağa ve suya verdiği zararları bilmeyen yoktur. Bitkisel atık yağlar, 'Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği', atık piller ise 'Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği' ile düzenlenmiş kurallar ile yönetilmektedir. Bu yönetmelikler belediyelere bu tür atıkların toplanması için görev ve sorumluluklar yüklemektedir. İlkadım Belediyesi olarak biz 444 55 06 numaralı Alo Atık Hattımız ile hemşehrilerimizin taleplerini karşılamaya çalışmaktayız. Fakat bu süreçte bazı sorunlar ile karşılaştık. Alo Atık Hattına gelen taleplerdeki bitkisel atık yağ ve atık pil miktarları az idi. Bunların adreslerinden alınmasında zamanlama aksaklıkları olmaktaydı. Ayrıca bu kadar az atık için yapılan toplama işlemi ekonomik değildi. Bu aksiliklere çözüm olması için bitkisel atık yağ ve piller için toplama noktaları belirleme fikri oluştu bizde. Bu noktalarda kullanılacak özgün bir toplama ekipmanı tasarımına giriştik. Bu tasarım sürecinde bugün ilkini hizmete açacağımız AYPİKUT doğdu. AYPİKUT'un bir tarafı pil şeklinde diğer tarafı da yağ tenekesi şeklindedir. Bu şekilde bir tasarım ile hemşehrilerimizin konuya dikkatini de çekmeyi amaçladık. Pil tarafına üzerindeki deliklerden atık piller atılabilmekte, yağ tarafına ise pedal ile açılan bir kapaktan atık yağ dökülebilmektedir. Bitkisel atık yağını dökmek istemeyenler için önünde sepeti de bulunmaktadır. Cebindeki atık pillerini atacak yer arayan hemşehrilerimiz olduğunu biliyorum bitkisel atık yağların ev giderlerini, kanalizasyon borularını tıkadığını bildiği için evinde bitkisel atık yağlarını biriktiren ev hanımlarının olduğunu biliyorum. İşte biz bu yeni projemiz ile bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. İlk aşamada 40 adet AYPİKUT ilçemizin çeşitli yerlerine monte edilecek ve kademeli olarak hizmete girecektir. Bu projede paydaşlarımız muhtarlıklarımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve projenin ileri ki aşamasında ise Milli Eğitim Müdürlüğümüz olacaktır. Projenin ikinci aşamasında ise Önceki yıllarda okullarımızda yürüttüğümüz atık pil ve bitkisel atık yağ toplama kampanyalarımız okullara yerleştireceğimiz AYPİKUT'lar ile süreklilik kazanacaktır" dedi.

Daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve vatandaşların katılımıyla AYPİKUT'un açılışı gerçekleştirildi. AYPİKUT'a ilk pil ve yağ atıklarını AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok attı. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.