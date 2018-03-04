İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında Çanakkale'ye ulaşmak için Samsun'dan yola çıktı.

İlkadım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İlkadım'dan Çanakkale'ye Şühedaya Saygı Yolculuğu" öncesi, İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubu'na, İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evi önünde, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Burak Akalın'ın kabrinden alınan toprak ile Türk bayrağı, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril tarafından teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, Çanakkale Zaferi'ni gün geçtikçe daha iyi anladıklarını ve ecdatla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bu emanetlerimizi 14 günlük zorlu ve emek isteyen bir yolculuktan sonra Çanakkale toprağıyla buluşturacak ekibimize tüm hemşehrilerimiz adına hayırlı yolculuklar diliyor ve teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra bisiklet grubu, dualarla uğurlandı.