İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi - Haberler
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İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

İlkadım Belediye Meclisi, ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasını kabul etmesini kınadı.

İlkadım Belediye Meclisi, ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasını kabul etmesini kınadı.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı 1'inci Birleşimi Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda ABD'nin Ülkü Ocaklarının araştırılması için senatoya verilen teklif, MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün'ün bildirisiyle kınandı.

Meclis toplantısı sonrası gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün, "Milyonlarca Müslümanı acımasızca katleden, yıllarca PKK ve PYD terör örgütüne tırlarla dolu mühimmat ile destek veren, Türk-İslam düşmanı tüm terör örgütlerini destekleyen ABD'yi, mensubu olmaktan onur duyduğum ülkesi ve milleti için yapamayacağı fedakarlığı olmayan ülkücüleri ve Ülkü Ocaklarını araştırması için senatoya teklif veren ABD'yi şahsım ve MHP grubum adına şiddetle ve nefretle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ABD'nin 51'inci eyaleti değildir" dedi.

"Yaşasın Ülkü Ocakları, yaşasın Türk milleti" diyerek bozkurt işareti yapan Üstün, "Bu bildirgemiz bilmeyenlere Ülkü Ocaklarını doğru yolda olduğunu göstergesidir" diyerek son verdi.

"Her şey Türk ve Türkler için"

Gençlik yıllarında "Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türk ve Türkler için" sözünün bugünlerde en güzel örneklerinin sergileneceğinden şüphelerinin olmayacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Kendim de sosyal medya hesabım üzerinde tepkimi paylaştım. ABD'nin yaptığı oyunlarla bu işler öyle olmayacak. Birbirimize daha güç vererek omuz omuza kuvvetlenmenin artacağını düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

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Haber: İlkadım'dan ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi - Haberler
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