İlkadım'dan 6 bin kandil simidi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkadım'dan 6 bin kandil simidi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İlkadım'dan 6 bin kandil simidi

İlkadım Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla 13 noktada 6 bin kandil simidi dağıttı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla 13 noktada 6 bin kandil simidi dağıttı.

İlkadım Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Regaib Kandili'nde de İlkadım halkına kandil simidi ikram etti. Kandil simitleri, İl Müftülüğü tarafından kandil programının düzenlendiği Site, Gürbüz, Fevzi Çakmak, Abdullah Paşa, Ulugazi, Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Kurşunlu, Yenidoğan, Yaşardoğu ve Büyük Cami önüne kurulan stantlardan vatandaşlara dağıtıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Emre Taha Özyar, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan 6 bin kandil simidi

İlkadım'dan 6 bin kandil simidi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İlkadım Belediyesi, Regaib Kandili, İlkadım, kandil, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title