İlkadım'dan 6 bin kandil simidi

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla 13 noktada 6 bin kandil simidi dağıttı.

İlkadım Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Regaib Kandili'nde de İlkadım halkına kandil simidi ikram etti. Kandil simitleri, İl Müftülüğü tarafından kandil programının düzenlendiği Site, Gürbüz, Fevzi Çakmak, Abdullah Paşa, Ulugazi, Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Kurşunlu, Yenidoğan, Yaşardoğu ve Büyük Cami önüne kurulan stantlardan vatandaşlara dağıtıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Emre Taha Özyar, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin" dedi. - SAMSUN