İlkadım'da yollara bakım
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İlkadım'da yollara bakım

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlkadım'da yollara bakım
14.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:29

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan program dahilinde çalışan ekipler, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, mahallelerde başlatılan deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandırdıklarını ihtiyaç duyulan yollarda asfalt çalışmaların devam edeceklerini söyledi.

"Yerinde planlı bir çalışma sürdürüyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizin her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Üst yapıda çözüm bekleyen sorunları bir bir gideriyoruz. Şehir merkezinde yapmış olduğumuz kaldırım çalışmalarının yanı sıra şehir merkezimizin dışında kırsal mahallelerimizde ve bağlantı yollarında yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla trafik akışını ve yaya ulaşımı daha güvenli kaliteli hale getiriyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin her sokağında adım adım çalışıyor. Vatandaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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