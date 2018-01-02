İlkadım'da Yılın İlk Meclis Toplantısı

İlkadım Belediye Meclisi 2018 yılı ilk toplantısında konuşan Başkan Erdoğan Tok, 2018 yılını, hemşehrilerinden aldıkları enerji ile 'hizmet yılı' yapacaklarını söyledi.



İlkadım Belediye Meclisi, 2018'in ilk mesai gününde Gazi Hizmet Binası Meclis Salonunda toplandı. Toplantı öncesi meclis üyeleri birbirlerinin yeni yıllarını tebrik etti. Ardından meclis konuları görüşülerek oylanırken kapalı oylama ile yapılan Denetim Komisyon Üyeleri Seçimi gerçekleştirildi. Denetim Komisyon Üyeliklerine AK Parti Meclis Üyeleri İbrahim Arslan, Ahmet Varol, Erdal Dinç, Kadir Ekiz ve MHP Meclis Üyesi Mustafa Umar seçildi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl İlkadım adına başarılarla dolu bir yıl oldu. Birçok proje ve hizmetlerimizi İlkadımlı kardeşlerimizle buluşturduk. Ama dünya genelinde özellikle Müslüman alemi büyük ve üzücü olaylara sahne oldu. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği dik duruşumuzla dünyanın her yanındaki mazlumların yanında olduk. Yine bu dik duruşla 2018'in barış ve huzur yılı olmasını ve aynı acıların yaşanmamasını Rabb'imden temenni ederim" dedi.



İlkadım'da dolu dolu bir yılın geride kaldığını vurgulayan Tok, "2017 yılını hamdolsun dolu dolu hizmetler ve başarılarla geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, 2018'de de İlkadım'ı Karadeniz'i merkezi yapmak için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl yapımı devam eden dev projelerimizden belediye hizmet binamızı ve Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hiç ara vermeden 2018 yılını da hemşehrilerimizden aldığımız enerjiyle hizmet yılı yapacağız. 2018'in tüm İlkadımlı kardeşlerime sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN