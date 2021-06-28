İlkadım'da yerinde hizmet
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İlkadım'da yerinde hizmet

İlkadım'da yerinde hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacıyla uygulamaya konulan "Belediye Mahallemizde Çadırı" yeniden hizmete başladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacıyla uygulamaya konulan "Belediye Mahallemizde Çadırı" yeniden hizmete başladı. Başkan Demirtaş, "Vatandaşlarımız belediye değil biz belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz" dedi.

Uzun pandemi dönemi sonrasında yeniden belirlenen program dahilinde İlkadım ilçesindeki tüm mahallelere misafir olacak olan "Belediye Mahallemizde Çadırı" Reşadiye Mahallesi'yle tekrardan hizmete başladı. Tüm hizmetler eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği hizmet çadırında vatandaşlar tarafından iletilen taleplere hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının sağlandığı proje tekrardan birer haftalık süre ile İlkadım'ın tüm mahallelerinde hizmet verecek.

"Çalışmaları yerinde inceledi"

İlkadımlıların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek amacı ile sorunların yerinde çözüm için ilk olarak Reşadiye Mahallesi'nde kurulan hizmet çadırını ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi koordinesinde İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin hazır bulunduğu mahallede devam eden kaldırım yama asfalt ve yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

"Yerinde çözüm anlayışını önemsiyorum"

Demirtaş, "Pandemi süreci boyunca ara vermek zorunda kaldığımız 'Belediye Mahallemizde Çadırı' projemizle önceden olduğu gibi yine vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak öneri ve taleplerini dinliyoruz, yerinde çözüm üretiyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve birim müdürlerimizin de eşliğinde en doğru çözümü en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Bir hafta süre ile tüm mahallelerimizde hizmet verecek çadırımıza isteyen tüm vatandaşlarımız gelerek hem talep ve önerilerini iletebilir hem de hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'da yerinde hizmet
İlkadım'da yerinde hizmet
İlkadım'da yerinde hizmet
İlkadım'da yerinde hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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