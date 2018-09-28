İlkadım'da Yerel Seçim Hazırlığı

AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı Genişletilmiş 72. Danışma Meclisi Toplantısı Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, parti teşkilatı, İlçe Kadın Kolları, İlçe Gençlik Kolları, AK Parti İlkadım Belediyeci Meclis Üyeleri ve AK Parti mahalle başkanları katıldı.

"Heyecanımız ve çalışmamız hep zinde"

Teşkilat olarak programlı ve disiplinli bir şekilde heyecan ve azimlerini zinde tutarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Avukat Hakan Ay, birlik ve beraberlik içerisinde tüm parti kadrolarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"İlkadım'da ak belediyeciliğin başarısı var"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak yaptıkları proje, yatırım ve hizmetlerden bahsetti. 4,5 yılda AK Parti belediyecilik anlayışıyla çok büyük icraatlar yaptıklarını anlatan Başkan Tok, İlkadım ilçesindeki hızlı değişim ve gelişimini anlattı. Çok büyük çapta kapsamlı projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tok, "2023'e giden yolda belirlediğimiz vizyon ile ilçemizi ve şehrimizi yaşam kalitesi en yüksek şehirlerden biri yapmak için çalışıyoruz. 20 yılda yapılamayan dev projelere imza attık. Bu başarıların arkasında parti teşkilatımız, milletvekillerimiz ve hükümetlerimizin desteği var Bundan sonraki süreçte ise planlamalarımızı 2023 yönelterek İlkadım'ın geleceğini planlıyoruz" dedi.

"Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız"

Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirten AK Parti İl Başkanı Avukat Hakan Karaduman, "Önümüzde yerel seçimler. İnşallah tüm ilçelerde sandıkları patlatacağız. Tüm ilçelerimizde sandık bazlı çalışmalarımıza başladık. Tüm seçmenlerimize ulaşacağız. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Partimizde şu ana kadar görev yapmış tüm arkadaşlarımıza, teşkilatımızı geçmişten buralara kadar getiren tüm teşkilat mensuplarımıza, bundan sonra çalışmalarını sürdürecek mahalle başkanları arkadaşlarıma, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedeflere odaklanmalıyız"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, tüm parti teşkilatlarıyla çok daha güçlü bir şekilde, birlik, beraberlik ve uyumu bozmadan belirlenen hedeflere istikrarlı bir şekilde odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Köktaş'tan teşekkür

Yoğun bir katılım gösterilen toplantıda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Bu toplantılar bizlerin bilgilerini paylaştığı, yenilendiğimiz, tazelendiğimiz, fikir alışverişinde bulunduğumuz ve ilçemize, şehrimize dair yol haritalarını belirlediğimiz önemli çalışmalardır. Bu toplantıya böyle yoğun iştirakinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN