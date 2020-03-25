İlkadım'da yaşlılara vefa Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler "Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor" dedi.

Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler "Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan hizmet ekipleri gece gündüz demeden tüm talepleri karşılamak için çalışıyor. Evden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan çağrı merkezine gelen talepleri özverili bir çalışma ile karşılayan belediye ekipleri vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

"Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz"

Birçok farklı alanda yürütülen mücadele çalışmalarıyla salgına karşı alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile yoğun mücadele devam ediyor. Bu mücadelede vatandaşımızın virüsten korunmasını sağlamanın yanı sıra psikolojik olarak da yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevlerimizden biridir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ekip oluşturduk. Bu vatandaşlarımız belediyemize veya kaymakamlığımıza ulaşarak taleplerini ilettikleri andan itibaren personelimiz duyarlı bir şekilde ve özveri ile ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Evden çıkamayan vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA