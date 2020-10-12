İlkadım'da üst yapı çalışmaları

İlkadım Belediyesi yol yenileme, sathi kaplama ve yama asfalt gibi üst yapı çalışmalar ile şehri güzelleştiriyor.

İlkadım Belediyesi yol yenileme, sathi kaplama ve yama asfalt gibi üst yapı çalışmalar ile şehri güzelleştiriyor.

İlçenin dört bir yanında olduğu gibi Kışla ve Çiftlik Mahallelerinde de hummalı çalışma başlatan ekipler, asfalt sökümünün yapıldığı yollarda asfalt dökerek mahallelinin toz ve çamurdan kalıcı bir şekilde kurtulmasını sağlıyor.

"Sürekli sahadayız"

Konu hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Amacımız ilçemizin tüm sorunlarını bitirmek ve yaşanabilir bir İlkadım'ı inşa etmektir. Pandemi süresince 7 ay zaman dilimini çok verimli bir şekilde geçirdik. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı konusunda gerek dezenfekte, gerekse sokak yıkama, semt pazarları, tüm meslek gruplarına yönelik çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Hemşehrilerimizin sesine her zaman kulak verdik ve onlar için hep sahada olduk. Sorumluluk alanımızda olan tüm işleri yerine getiriyoruz. Öte yandan kurumlar arası iş birliğiyle ilçemizin sorunlarının kökten bitmesi adına mücadele ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı