İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı
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İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı

20.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:07
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı

Samsun İlkadım Belediyesi, tüm tesislerinde Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı da astı.

Samsun İlkadım Belediyesi, tüm tesislerinde Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı da astı.

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için savaşan Azerbaycan'a yerel yönetimlerden destek gelmeye devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla Azerbaycan'a destek olmak amacıyla kentin birçok noktasından yer alan tesislere, Azerbaycan bayrağı asılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Belediye, Azerbaycan'a gönül desteği vermek adına ana hizmet binası ve diğer tüm tesislere Azerbaycan bayrağı astı. Belediyenin tüm tesislerinde Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

Amaçlarının iki kardeş ülkenin bayraklarının yan yana yer alması ve bu sayede tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İki Devlet Bir Millet sloganı ile belediye hizmet binamıza, tüm tesislerimize ve 61 mahalle muhtarlıklarına asılmak üzere göndermiş olduğumuz bayraklarla İlkadım'ın tüm sokaklarında kardeş ülke Azerbaycan'a destek olup, Ermenistan tarafından başlatılan alçakça saldırıları kınadık. Kardeşlik bağları kurduğumuz Azerbaycan'ın her platformda destekçisi olacağız. Bayraklar da bağımsızlığın ve birliğin sembolüdür. İşte bu yüzden Azerbaycan bayrağını belediyemiz tüm tesislerinde dalgalandırdık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur. İki kardeş ülke arasında bu dayanışma olduğu sürece Ermenistan'ın Türk toprakları üzerinde planladığı kirli oyunları hayata geçirme şansı olmadığını düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı
İlkadım'da tüm tesislere Azerbaycan bayrağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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