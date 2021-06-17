İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı
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İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı İlkadım Belediyesi personeli "yerinde aşı uygulaması" ile aşılandı İlkadım Belediyesi temizlik işleri personeli "yerinde aşı uygulaması" ile şantiye içerisinde kurulan mobil aşı merkezinde aşılandı.

- İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı

İlkadım Belediyesi personeli "yerinde aşı uygulaması" ile aşılandı

SAMSUN - İlkadım Belediyesi temizlik işleri personeli "yerinde aşı uygulaması" ile şantiye içerisinde kurulan mobil aşı merkezinde aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Haziran tarihinde müjdelediği "Yerinde Aşı Uygulaması" sonrası harekete geçen İlkadım Belediyesi bu kapsamda sırasıyla mesai saatlerinin içinde aşılama çalışmalarına başladı. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan yerinde aşı ekibi İlkadım Belediyesi temizlik işleri personeline korona virüsten koruyacak olan biontech aşısını vurmaya başladı. Ekipler, vardiyası biten 150 temizlik işçisine aşı uyguladı.

"Çalışan sayısı çok olan kurumlara mobil aşı hizmeti sunuluyor"

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde aşı programıyla farklı bir aşamaya geçildiğini ifade eden İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Özge Karasun, "Hastane ve sağlık merkezlerinde vatandaşlara aşı hizmeti sunuluyor. Ancak çalışan sayısı yüksek olan kurum ve kuruluşlara mobil aşı hizmeti sunuluyor. Yapılan her doz aşı normalleşme için çok önemli. Sağlık Bakanlığımızın 81 ilde çok hızlı bir şekilde aşılama kampanyası başlatması ile birlikte resmi kurumlarımızda çalışan personellerimize bünyemizde oluşturduğumuz mobil ve yerinde aşılama ekibimiz aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız aşı randevularına mutlaka riayet etmeleri" dedi.

Başkan Demirtaş: "Bu sıkıntılı günleri aşılanma ile atlatacağız"

Dünya genelinde birçok ülkede aşı sıkıntısı yaşanırken Türkiye'de, devletin vatandaşlarına ücretsiz aşı imkanı sunmasının önemli bir fırsat olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

"Aşı bu sürecin çözümü. Kapanmalar ve tedbirler de önemli ama etkin ve hızlı aşılama olmazsa bu belayı defedemeyiz. Can kayıplarını durdurmak ekonomideki kötü etkileri sonlandırmak için aşı olunması gerekiyor. Özellikle sürekli sahada olan çöp toplama, cenaze hizmetleri, yol yapımı gibi ekiplerimiz gece gündüz ilçe halkımıza hizmet için çalışıyorlar. Bu kapsamda aşılamalarının yapılması çok önemli 1-2 gün içerisinde programladığımız aşılama çalışmalarını tamamlayacağız. Bu sıkıntılı günlerimizi ancak aşılama ile atlatacağımıza inanıyorum."

İlkadım Belediyesi bünyesinde çalışan 400 çevre ve temizlik personelinin aşılanmasının ardından, alanda çalışan personelin aşılaması yapılacak. Dışarıda çalışan işçilerin aşılama süreci bittiğinde dairede çalışan personellerin de aşılama işlemi tamamlanacak.

İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı
İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı
İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı
İlkadım'da temizlik işçilerinin aşılanmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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