İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı
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İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı

İlkadım Belediyesi "Biz unutmadık, siz de unutmayın" sloganıyla sokak canlarına yaşam desteği oluyor.

İlkadım Belediyesi "Biz unutmadık, siz de unutmayın" sloganıyla sokak canlarına yaşam desteği oluyor. Belediye ekipleri kedi, köpek ve kuşların virüse karşı alınan tedbirlerden etkilenmemesi için mahalle, sokak, park ve bahçelere içerisinde su ve mama olan kaplar bıraktı.

İlkadım'da, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları unutulmadı. İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma başlattı. "Biz unutmadık, siz de unutmayın" projesi ile daha önce ilçenin dört bir yanına yerleştirilen mamamatiklere yem ve su takviyesi yapan ekipler, çalışmalarını daha da genişletti. Bu kapsamda şehir merkezinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için yaptırılan özel kaplar da cadde ve sokaklara yerleştiriliyor. Günlük olarak kontrol edilen mama kapları hiç boş bırakılmıyor. Ekipler ayrıca sokakta buldukları hasta hayvanları da ihmal etmiyor.

"Siz de can dostlarımıza destek olun"

Sokak hayvanlarının şefkate ve bakıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye olarak elimizden gelen en iyi hizmeti yapma gayretindeyiz. Her can bizim için kıymetli. İlçemizin uygun olan yerlerine sevimli dostlarımız için yiyecek ve su kapları bıraktık. Sizler de evlerinizin önlerine su ve yiyecek bırakarak onlara destek olabilirsiniz" dedi. - SAMSUN

İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı
İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı
İlkadım'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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