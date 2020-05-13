İlkadım'da sağlıksız gıdaya geçit yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım'da sağlıksız gıdaya geçit yok

İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik rutin denetimleri sırasında bir iş yerinde ele geçirdiği bozuk ve günü geçmiş çok sayıda gıda ürünlerine el koyarak cezai yaptırım uyguladı.

İlkadım'da sağlıksız gıdaya geçit yok
13.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:29

İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik rutin denetimleri sırasında bir iş yerinde ele geçirdiği bozuk ve günü geçmiş çok sayıda gıda ürünlerine el koyarak cezai yaptırım uyguladı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri market ve bakkalların iş yeri açma çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kuralları ve fiyat tarifelerini denetledi. Denetimler esnasında satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını da inceleyen ekipler, çok miktarda tarihi geçmiş bozuk yiyecek ve içecek ele geçirdi. Ele geçirilen gıdalar arasında tüketim tarihi üzerinden yıl geçmiş gıdaların da bulunması dikkat çekti. Ekipler son kullanım tarihi geçmiş ürünlere tutanakla kayıt altına alınarak imha için el koydu. Kural ihlali yapan iş yerlerine, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından idari yaptırım tutanağı tanzim eden zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere zabıta yönetmeliğinin ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai yaptırımları uyguladı.

İlçe halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Denetimlerimizde bölgemizde satış yapan iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını, işletmenin ruhsat izninin olup olmadığını ve ürünlerin saklanma koşullarını titizlikle gözden geçiriyoruz. Amacımız vatandaşın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak. Değerli esnafımıza ceza yazmak ve herhangi bir işletmeyi kapatmak derdinde değiliz. Bu ürünlerin halka satılması durumunda bu ürünleri kullanan vatandaşlarımız sağlık sorunları yaşayabilirdi. Özellikle market ve bakkallar da alışverişlerini yapan değerli vatandaşlarımızın tüketimine sunulan gıdaları alırken dikkatli olmaları ve bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmelerini gıda ile ilgili şikayetlerini ise Alo 174 Gıda Hattı veya Alo 153 numaralı telefon numarası ile saat fark etmeksizin bize bildirmelerini önemle rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hüseyin İnan Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Tarkan Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: İlkadım'da sağlıksız gıdaya geçit yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:28:38. #1.15#
title