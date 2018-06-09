İlkadım'da Ramazan

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tarafta belediye "Gönül Sohbetleri" düzenlerken, diğer tarafta ise AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı sandık asil ve müşahit üyelerini bilgilendirme ve iftar buluşması yapıldı.

Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda iftarın ardından AK Parti sandık asil ve müşahit üyeleri seçim konusunda bilgilendirildi.

İftar sonrası konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Derebahçe Sosyal Tesislerimizde AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığımızca düzenlenen sandık asil ve müşahit üyelerimizin bilgilendirme toplantısı ve iftar buluşmasında AK Parti ailemizle aynı sofraya olmaktan ve kardeşlerimizle birlikte oruçlarımızı açmaktan mutluluk duydum. Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yaptığımızdan dolayı da ayrı bir mutluluk içindeyim. Çok verimli ve bereketli bir toplantı oldu. Büyük ailemizin tüm fertleri burada aldığı eğitimi sahada itinalı bir şekilde gerçekleştirecek, buna gönülden inanıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı başkan seçeceğiz"

Daha sonra konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere 24 Haziran seçimlerimize çok az bir süre kaldı. AK Parti İl Başkanlığımızın hazırlamış olduğu programlar doğrultusunda ilçe ilçe dolaşıyoruz. Vatandaşlarımız ile sohbet ediyor ve taleplerini alıyoruz. Bizler de onlara 24 Haziran seçimlerin önemini anlatıyoruz. Bu seçimde Cumhurbaşkanımızı başkan seçeceğiz ve onunla birlikte Mecliste de çoğunluğu sağlayarak Güçlü hükümet güçlü Meclis güçlü Türkiye oluşturacağız inşallah" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanını çok seven bir halk var"

Son olarak konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük AK Parti Ailesi sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir aydır sahalardayız ve seçime 15 gün kaldı. Çok büyük bir avantajla sahalarda seçim çalışması yapıyoruz. Kendimizi anlatmakta hiç zorlanmıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanını çok seven bir halk ve bu ülkeyi ilmek ilmek ören bir AK Parti var. Böyle güzel ve güçlü bir partinin mensubu olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

İlkadım "Gönül Sohbetleri"

İftar programının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ramazan ayında her gün farklı camilerde gerçekleştirilen "Gönül Sohbetleri" programına katıldı. Ramazan ayının 24'üncü gününde Yenidoğan Camisi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar akın etti. Akşam ve teravih namazı arası Üsküdar Valide-i Cedit Cami İmam Hatibi Kerim Öztürk Kur'an ziyafeti vererek vatandaşların gönüllerine seslendi.

Tok'tan Kadir Gecesi programına davet

Teravih çıkışı İlkadım Belediyesi tarafından ikram edilen çay ve lokmalar eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tok, "Pazar'ı, Pazartesi'ye bağlayan gece Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu gece çok güzel bir program hazırladık. Cumhuriyet Meydanı'nda, çifte ezan, Enderun teravih, Kur'an ziyafeti, ilahiler ve Sakal-ı Şerif'in de ziyarete açılacağı, dualarla ihya edeceğimiz ve çeşitli ikramlarımızın olacağı, 'Seccadenle Gel' Teravih Namazı ve Kadir Gecesi Özel Programı'na tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - SAMSUN