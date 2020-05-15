İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarını denetleyerek pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
15.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:17

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarını denetleyerek pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyayı ve Türkiye'yi olumsuz etkileyen korona virüsü salgınına karşı tedbirleri arttıran İlkadım Belediyesi, semt pazarlarındaki denetimleri de yoğunlaştırdı. Ekipler sabahın erken saatlerinde Pazar tezgahlarının birbirine en az 3 metre mesafede olacak şekilde düzenlenmesini denetliyor. Pazara gelen vatandaşlar kişisel hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

Halk sağlığı için semt pazarlarında gerekli tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını dile getiren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Vatandaşlarımıza pazarlarımızın giriş ve çıkış noktalarının farklı olduğunu gösteriyoruz. Semt pazarımızda 100 esnafımız hizmet veriyor. Esnaflarımıza 3 metre kuralına uyması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyoruz. 4 gün sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızın sorunsuz bir gün geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Esnafımıza maske ve eldiven konusunda yardımcı oluyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bütün bilgilendirici çalışmaları yaptık. Birçok yerde uyarıcı yazılarımız var" dedi.

Uygulamaların hem vatandaşın hem de pazarcının sağlığı açısından önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Olanları görüyoruz, işi ciddiye almak lazım. Uygulama çok güzel, yalnız uyulması lazım. Sözde kalmaması gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda pazarcının sağlığı içinde geçerli. Biraz dikkat etmemiz lazım bu aşamayı atlatana kadar" diye konuştu.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında da Vefa destek grubu 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan İlkadımlılar için sahada olacak. İlkadım Belediyesi Vefa Destek Koordinasyon Merkezi'nden sevk ve idare edilen 20 kişilik ekip '444 55 01' ve '0505 178 55 01' numaralı hattan gelen çağrılar üzerine alışveriş, ilaç gibi talepleri yerine getirecek.

Büyüklerin değerleri ve kültürü yarınlara taşıyan, geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprüler olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, "Büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Tecrübe ve deneyimlerinize daha çok ihtiyacımız var. Biz sizlerin her daim yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz. İnşallah süreci birlikte ve en kısa sürede atlatacağız. Sizlerden istirhamım eviniz de kalmanız. Biz korona virüsü süresince üç vardiya ile 24 saat hizmet veren vefa destek ekibimizle sizler için sahada olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 18:27:17. #1.15#
title