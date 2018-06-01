İlkadım'da Örnek Birliktelik

İlkadım Belediyesi Komşu İftarları, Ramazan ayının maneviyatı ile birlikte tüm komşuları bir araya getiriyor.

Her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası dün akşam Öğretmenler Caddesi'ne kuruldu. Pazar, Hançerli, Liman ve Cedit Mahallesi sakinlerini aynı sofrada buluşturan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Komşu iftarlarının aileler arası dayanışmayı ve birlikteliği perçinliyor" dedi.

Komşuluk ve arkadaşlık bağlarının her geçen gün eriyerek kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak Samsun'da bir ilke imza atarak başlattığımız komşu iftarlarımız halkımız tarafından sevildi ve benimsendi. Ramazan ayından önce mahalle sakinleri yanıma gelerek bu iftarları ilk önce bizim mahallemizde gerçekleştirelim diyorlardı. Yapmış olduğumuz komşu iftarlarının amacı uzun zamandır görüşmeyen komşuları, arkadaşları bir araya getirmekti. İftarlarımız yüzde yüz amacına ulaştı. Aynı binada oturup birbirini tanımayan yüzlerce vatandaşımız var. Yıllarca, yan apartmanında oturup birbirlerini tanımayan kardeşlerimiz var. En zor zamanımızda yardımımıza yetişecek olan komşularımızın var olduğunu bilmiyoruz. Komşu iftarlarımız ile bu noksanlıkları ortadan kaldırıyor. Aynı sofrada aynı ekmeği paylaşıyoruz. Unutulmuş dostlukları komşulukları bu sofralarda yaşatıyoruz. Allah, böylesi güzel birlikteliklerimizi nazarlardan saklasın, bizlere her zaman birlik ve beraberlik çatısı altında yaşam sürdürmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansıması olduğunu söyleyen Başkan Tok, "Türkiye, genciyle, yaşlısıyla birlik, bereket, bolluk için 24 Haziran'a hazır. Yeni sistemle Meclis güçlenirken, yasaları hükümet değil milletvekilleri teklif edecek. Güçlü meclis, güçlü hükümet ile güçlü Türkiye yolunda yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tok, iftar programının ardından akşam-teravih namazı arası Kazım Karabekir Camisi'nde gerçekleştirilen Kur'an tilaveti programına AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ve Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ile katılırken Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi İmam Hatibi Mustafa Altın hocanın Kur'an tilavetini dinleyerek teravih namazını eda etti. Namaz sonrası İlkadım Belediyesinin ikramları eşliğinde cami cemaati ve İlkadımlılarla sohbet gerçekleştirilirdi. - SAMSUN