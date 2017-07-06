İlkadım'da Olimpiyat Heyecanı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na sayılı günler kala İlkadım Belediyesi dünyanın 96 ülkesinden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır.



18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek dünyanın 3'üncü en büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala merkez ilçe İlkadım'da hazırlıklar tamam. Dünyanın 96 ülkesinden 21 branşta sporcuların yanı sıra teknik ekip ve hakemler ile 5 binden fazla katılımın olacağı organizasyonda 6 kıtadan binlerce sporseverin Samsun'a gelmesi bekleniyor.



Olimpiyatlar büyük bir fırsat



Yaklaşan olimpiyatların Samsun ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları dünyanın en büyük 3'üncü spor organizasyonu olmasının yanında kültür ve turizm için de büyük bir önem arz ediyor. Türkiye artık büyük bir ülke olduğunu her alanda ispat ederken böylesine büyük bir spor etkinliğine Samsun olarak ev sahipliği yapmak ayrıca bir gurur kaynağı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a bu husustan teşekkür ederim" dedi.



"Olimpiyat meşalesini taşımaya hazırız"



İlkadım'ın birçok müsabakaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Tok, İlkadım Belediyesi olarak büyük bir sorumluluk duygusu hissediyoruz. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimizin tüm ilçeleri ile en önemli özelliklerimizden olan misafirperverliğimizi dünyaya göstereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İlkadım'a yapılan okçuluk, atıcılık, bowling, plaj voleybolu salonlarını yanı sıra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve İlkadım Atletizm Stadı ve hatta Cumhuriyet Meydanı ile önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Sporcu ve sporseverlerle binlerce katılımcının ağırlanacağı Olimpiyatlarda Meşale Kent İlkadım olarak olimpiyat meşalesini taşımaya hazırız" diye konuştu.



İlkadım'a büyük iş düşüyor



23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları spor alanında olduğu kadar kültür ve turizm anlamında da oldukça büyük bir önem taşıyor. Dünyanın 96 ülkesinden birçok sporsever şehre gelirken ülke ve şehir ekonomisine de büyük kazançlar sağlanmış olacak. 6 Branşta müsabakaların gerçekleşeceği İlkadım, merkez ilçe olmasıyla da büyük iş düşüyor. İlçede dünyanın her yerinden gelecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı.



İlkadım'da gerçekleşecek müsabakalar ve yerleri şöyle: Atletizm- İlkadım Atletizm Stadı, bowling- İlkadım Bowling Salonu, masa tenisi-İlkadım Okçuluk Tesisi, oryantiring- Cumhuriyet Meydanı, plaj voleybolu- İlkadım Plaj Voleybolu Tesisi ve voleybol- Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu. - SAMSUN