İlkadım'da muhtarlar dayanışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkadım'da muhtarlar dayanışması

İlkadım'da muhtarlar dayanışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlar bir araya gelerek dayanışma örneği gösterdiler.

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlar bir araya gelerek dayanışma örneği gösterdiler.

Samsun'da İlkadım Muhtarlar Derneği üyeleri Bayraktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında buluştu. İlkadım'da görev yapan 35 muhtarın bir araya geldiği buluşmada, İlkadım Muhtarlar Derneği yaptığı genel kurul sonrası yeni yönetime seçilen yönetim kurulu ile üyeleri bir araya geldi.

"Biz büyük bir aileyiz"

İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanlığına tekrar seçilen Pazar Mahallesi Muhtarı Murat Gökmen Şahin, İlkadım için birlik çağrısında bulundu. Şahin yaptığı konuşmada, "Bizim görevimiz mahallelerimizde ve İlkadım ilçemizde yaşayan herkesin doğumdan ölümüne kadar iyi gününde, kötü gününde yanında olmak. Biz büyük bir aileyiz. Mahallelerimizde ve ilçemizde yaşayan herkesin sorununu taşıdığı ilk kapıyız. Biz birlikte yaşadığımız herkese karşı sorumluyuz. Bu sorumlulukla bize karşı sorumluluğu olanlarında takipçisiyiz. Bugüne kadar İlkadım ilçesinde bireysel çalıştık. Bundan sonra her sorunda muhtarımızla birlikte hareket edeceğiz. Yani hangi mahalle muhtarımızın bir sorunu varsa bunu gidermek için birlikte hareket edeceğiz. Bizim için öncelik mahallelerimizde ve İlkadım ilçemizde yaşayan eşimiz, dostumuz, komşularımızdır. Bundan sonra bize karşı sorumlu olanların sorumluluklarını yerine getirmesinde birlikte takipçileri olacağız. Millete hizmet etmek için görevde olanlardan bulundukları makamları milli hizmet vasıtası olarak görmeyen, eş, dost ve kişisel çıkar amaçlı olarak kullananlarında bundan sonra takipçisiyiz" dedi.

Ayrıca toplantıda İlkadım Muhtarlar Derneğinin gelişimine katkıda bulunan Samsun Muhtarlar Derneği ve Samsun Ziraat Odaları Başkanı Hasan Tütüncü'ye, 1999-2004 dönemi İlkadım (Gazi) Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Başkan Danışmanı Mehmet Ali Coşkuner'e, önceki dönem Fatih Mahallesi Muhtarı ve Samsunspor Taraftarlar Birliği Başkanı Tonguç Ali Anıl'a verdikleri destekler anısına plaket verildi. - SAMSUN

İlkadım'da muhtarlar dayanışması
İlkadım'da muhtarlar dayanışması
İlkadım'da muhtarlar dayanışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlkadım'da muhtarlar dayanışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:02:52. #1.15#

title