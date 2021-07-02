İlkadım'da kurban pazarı kuruldu

İlkadım Belediyesi Güzeldere Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı.

İlkadım Belediyesi Güzeldere Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı.

İlkadım Belediyesi tarafından, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Güzeldere Mahallesi'nde 27 dönümlük bir alan oluşturuldu. Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından pazara getirilen büyükbaş hayvanlar, belirlenen satış alanlarında yerlerini almaya başladı. Küçükbaş hayvanlar için ayrı bir alan oluşturulan kurban pazar yerinde vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alabilecekler.

İlkadım Belediyesi hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar için bu yıl pandemiden dolayı, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar çadırlara konmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirip, kurbanlık satış ve kesim alanında ise her gün rutin bir şekilde ilaçlama yapacaklar.

Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 cm'lik beton zeminler oluşturuldu.

"Tedbiri elden bırakmayacağız"

İlçede kurbanlık satışlarının başladığını, hem üreticinin hem de alıcının mağdur olmaması için denetimlerini sıkılaştıracaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur ve güven içinde kurban ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak. Kovid-19 salgın tehdidi halen insanlarımızı tehdit ederken, denetim personelimizin kontrolünde hem besicilerimizin hem de kurban alışverişine gelen vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini sık sık gerçekleştirecek" dedi.

"Pazarlık tokalaşmalarından uzak duralım"

Kurban almak isteyenlere ve satıcılara alışveriş esnasında sosyal mesafeye uyulması konusunda da dikkatli olmalarının hastalığın tekrar yayılmasında önem arz ettiğini belirten Başkan Demirtaş, "Özellikle kurban alışverişi geleneklerinden olan pazarlık esnasında yapılan tokalaşmaya bu sene besicilerimizin ve hemşehrilerimizin muhtemel bulaş riskine karşı ara vermesini istiyoruz. İnşallah kazasız, problemsiz ve en önemlisi sağlığımızı koruyarak bu süreci tamamlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı