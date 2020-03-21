İlkadım'da korona seferberliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İlkadım'da korona seferberliği - Haberler
İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel

İlkadım'da korona seferberliği

İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından korona virüsü nedeniyle ilçenin her yerinde aralıksız dezenfekte etme çalışmaları yapılıyor.

21.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:56
İlkadım'da korona seferberliği

İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından korona virüsü nedeniyle ilçenin her yerinde aralıksız dezenfekte etme çalışmaları yapılıyor.

İlkadım'da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele etmek için gece gündüz dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapılıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yer altı ve yer üstü konteynerleri, ana ve ara sokaklardaki çöp kovaları, otobüs durakları, kamu kurumları, özel kurumlar, mağaza ve dükkanlar olmak üzere aralıksız bir mücadele sürdürülüyor. Dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları ile virüsün yayılmasını en aza indirmeye çalışan ekiplerin mücadelesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Uzmanlarca belirlenen tedbirlerin İlkadım'da da hassasiyetle uygulandığından halkın hiçbir tereddüdü olmaması gerektiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Böylesi önemli bir durumda halkımız sağlığını en üst düzeyde koruyabilmek adına belediyemiz çalışanları ile topyekün bir mücadele başlattık. Salgının ülkemizde göründüğü ilk andan itibaren tedbiri asla elden bırakmadık. Halkımıza da bireysel alınacak tedbirleri bırakmamaları yönünde bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Virüsün etkisini en aza indirecek dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına dayanarak canla başla çalışan ekiplerimiz sürdürmeye devam ediyor. Kamu kurumlarının yanı sıra ortak alanları, kalabalık oluşabilecek özel kurumları, bankaları, yer altı ve yer üstü konteynerleri ve çöp kovalarımızın dezenfekte işlemlerini sürdürmekteyiz. İlkadım Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın sağlığını en üst seviyede korumaya çalışırken vatandaşlarımıza önerimiz kendi sağlıkları için zorunlu durumlar dışında evde kalmaları olacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti Haberler
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti
'Virüsü tedavi ediyor' söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü Haberler
"Virüsü tedavi ediyor" söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı Haberler
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hande Soral Guido Senia Muhterem Nur
Spor Falcao Falcao Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: İlkadım'da korona seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 17:14:21. #1.14#
title