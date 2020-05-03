İlkadım'da korona hassasiyeti devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım'da korona hassasiyeti devam ediyor

İlkadım'da korona hassasiyeti devam ediyor
03.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:11

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse karşı mücadelenin ilk günkü disiplin ve özveri ile devam ettiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse karşı mücadelenin ilk günkü disiplin ve özveri ile devam ettiğini söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen korona virüsü mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen temizlik işleri müdürlüğü personelleri köpüklü ve ilaçlı su ile İlkadım'ı sokak sokak yıkarken, bir yandan da ilçe genelindeki tüm yeraltı ve yerüstü konteynerleri düzenli aralıklarla dezenfekte ediyorlar. Vefa timi vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken, İlkadım Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını da sahipsiz bırakmıyor. Daha birçok hizmet aynı anda yürütülerek, vatandaşların evde kalmaları amaçlanıyor.

"Tedbirlerde gevşemeye izin vermemeliyiz"

1-3 Mayıs tarihleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince halka verilen hizmetler ve korona virüsü mücadelesinde hiçbir aksaklık yaşamadıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu mücadelemizin sonuca ulaşması için tedbirlerde gevşemeye izin vermemeliyiz. İlkadım Belediyesi olarak tüm yurtta olduğu gibi bu virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyemizin bütün çalışanları üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve halkımızın sağlığı için özverili çalışmalarına devam ediyorlar. Birçok hizmeti aynı anda yürütüyoruz ve halkımızdan tek beklentimizi tedbirleri gevşemeye izin vermeden aynı sıkılıkta uygulamaları. Bunun dışında yapılacak mücadeleyi bizler yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın hiç tereddüdü olmasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Hande Erçel Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Bülent Uygun
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: İlkadım'da korona hassasiyeti devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 17:02:19. #1.15#
title