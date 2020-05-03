İlkadım'da korona hassasiyeti devam ediyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse karşı mücadelenin ilk günkü disiplin ve özveri ile devam ettiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse karşı mücadelenin ilk günkü disiplin ve özveri ile devam ettiğini söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen korona virüsü mücadelesi aralıksız devam ediyor. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen temizlik işleri müdürlüğü personelleri köpüklü ve ilaçlı su ile İlkadım'ı sokak sokak yıkarken, bir yandan da ilçe genelindeki tüm yeraltı ve yerüstü konteynerleri düzenli aralıklarla dezenfekte ediyorlar. Vefa timi vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken, İlkadım Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını da sahipsiz bırakmıyor. Daha birçok hizmet aynı anda yürütülerek, vatandaşların evde kalmaları amaçlanıyor.

"Tedbirlerde gevşemeye izin vermemeliyiz"

1-3 Mayıs tarihleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince halka verilen hizmetler ve korona virüsü mücadelesinde hiçbir aksaklık yaşamadıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu mücadelemizin sonuca ulaşması için tedbirlerde gevşemeye izin vermemeliyiz. İlkadım Belediyesi olarak tüm yurtta olduğu gibi bu virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyemizin bütün çalışanları üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve halkımızın sağlığı için özverili çalışmalarına devam ediyorlar. Birçok hizmeti aynı anda yürütüyoruz ve halkımızdan tek beklentimizi tedbirleri gevşemeye izin vermeden aynı sıkılıkta uygulamaları. Bunun dışında yapılacak mücadeleyi bizler yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın hiç tereddüdü olmasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA