İlkadım'da Hizmette Sınır Yok

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kadın, çocuk, genç, yaşlı olmak üzere toplumun her kesimine yönelik kapsamlı hizmetler yaptıklarını söyledi.

Eğitim, spor, kültür, sanat, sosyal faaliyetlerin yanı sıra İlkadım'da çok büyük yatırımları tamamladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, rekor yatırımlarla geleceğe büyük adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Milletin gönlünde yer eden hizmetlerle 4,5 yılda AK Belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, "İşimizi sevgiyle, aşk ve şevkle yapıyoruz. Bizim yerel yöneticilik anlayışımız, modern sosyal ihtiyaçların ve rutin belediyecilik anlayışından öte tüm insanları aynı sevgi ve şefkatle kucaklayan bir anlayıştır. Fiziki, sosyal, kültürel alanlarla birlikte ilçemizin değişimi ve gelişimi yatırım yaptığımız projelerimizde hep ön planda vatandaşlarımız var. Belediye Yeni Hizmet Binası, Ihlamur Cafe Restaurant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi, Karadeniz'in en büyük Cami ve Külliyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi, Unkapanı Yeni Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Mamurdağı Mesire Alanı, 62 Park 12 Halı Saha, Koşu Yolu ve Hayat Parkuru gibi önemli daha birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. Tamamlanan ve devam eden projelerimizin yanı sıra, şimdi İlkadım'ı 2023'e taşıyacak projelerimizi hazırladık" dedi. - SAMSUN