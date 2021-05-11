İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı Demirtaş: "Temiz ve güzel bir İlkadım için sahadayız" İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçe merkezinde yaptığımız yıkama ve dezenfekte çalışmalarını ilçeye bağlı 14 kırsal mahallemizi de dahil ederek genişletiyor,...

İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı

Demirtaş: "Temiz ve güzel bir İlkadım için sahadayız"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçe merkezinde yaptığımız yıkama ve dezenfekte çalışmalarını ilçeye bağlı 14 kırsal mahallemizi de dahil ederek genişletiyor, belediye hizmetlerimizden tüm halkımızın istifade etmesini sağlıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 47 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmalarına 14 kırsal mahalle de dahil edildi. 55 kişiden oluşan ekip çift vardiya sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ilçedeki yerleşim merkezine uzakta olan Uzgur, Kuşculu, Kavacık, Kadamut, Aşağı Avdan, Çandır, Toybelen, Çivril, Kapaklı, Yukarı Avdan, Çanakcı, Gürgendağı, Kıran ve Derecik Mahalleleri de dahil edildi. Bu mahallelerde de yollar, cami ve yaşam alanları yıkanarak dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca köylerde mesire alanlarında da temizlik çalışması yaparak doğaya bırakılan atıkları topladı.

Sahada yapılan her çalışmayı titizlikle takip ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede yürütülen korona virüsüyle mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirtti.

"Temiz ve güzel bir İlkadım için sahadayız"

Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir İlkadım için sahada yürüttükleri temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydeden Başkan Demirtaş, "Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte edilip program dahilinde yıkanıyor. Normalleşmenin hızlı gerçekleşmesi için mümkün olduğu kadar kurallara uyalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim" diye konuştu.

İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı
İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı
İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı
İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Samet Aybaba Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlkadım'da hijyen seferberliği kırsal mahallelere de taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:18:11. #1.15#

title