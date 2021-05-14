İlkadım'da hayvan sevgisine yasak yok

İlkadım Belediyesi bayramda da sokak hayvanlarını unutmadı.

İlkadım Belediyesi bayramda da sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüsü ile mücadele çalışmaları döneminde mart, nisan ve mayıs aylarında 750 kg kuru mamayı sokak hayvanlarına, 100 kg kuşyemini ise meydan ve kavşaklarda bulunan kuşlarla buluşturan İlkadım Belediyesi, hayvanlarının aç kalmaması için bayramda da boş kalan İlkadım'ın cadde ve sokaklarında can dostlarının yaşamlarını idame ettirmeleri için besleme faaliyetlerini devam ettiriyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğa Koruma Derneği (KİHAYKO) Samsun İl Temsilciliği üyeleri bayramda boş kalan sokaklarda bulunan kedi, sokak hayvanları ve kuşları besledi. İlçe genelinde 9 ayrı noktada hayvanları besleyen ekipler bayram tatili boyunca sahipsiz hayvanlar için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakacak.

"Sahipsiz hayvanları aç bırakmayacağız"

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda da sokak hayvanlarının sahipsiz kalmayacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ramazan Bayramı tatilinde de sokak havanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz ve hayvan sever derneklerimizle sokak hayvanlarımız aç kalmasın diye besleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beslenme odaklarına düzenli olarak yem bırakmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de İlkadım'da sahipsiz hayvanlarımızı aç bırakmayacağız. Sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlıkları da bizler için önemli. Acil durum ekiplerimiz yaralı ve hasta hayvanlarımızın tedavileri için 7/24 hizmete devam ediyor. Hemşehrilerimizden de bu süreçte bir ricamız olacak. Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önünde uygun yerlere bir kap yemek, bir kap su bırakmayı ihmal etmesinler" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı