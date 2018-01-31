İlkadım'da Geri Sayım Başladı

İlkadım Belediyesi 24 yıl sonra yeni hizmet binasına kavuşuyor.

Geçen sene Şubat ayında ilk kazmanın vurulduğu yeni belediye hizmet binasının 19 Mayıs 2018'e yetiştirilmesi için çalışmalar hız kazandı. İnşaatın 109 gün sonra tamamlanması hedefleniyor. 9 yıldır iki ayrı binada vatandaşlara hizmet vermeye çalışan İlkadım Belediyesi, binanın bitmesiyle tek çatı altında toplanacak.

Yüzde 85'i tamamlandı

İnşaatın yüzde 85'inin tamamlandığını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "327 bin nüfuslu bir ilçeye yeni hizmet binası yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1994 yılında İlkadım Belde Belediyesi olarak kurulan, 2008 yılında tüzel kişilikleri kaldırılarak kapatılan Gazi ve Yeşilkent Belde Belediyelerinin İlkadım adı altında birleştirilen ilçemize, 24 yıl aradan sonra nihayet yeni hizmet binası yapıyoruz. İlçemizde İlkadım ve Gazi binalarında hizmet vermekteyiz. Binaların ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşamaktayız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştireceğiz" dedi.

"Söz verilen tarihte açılacak"

Yeni hizmet binasının açılışını Samsun ve Türkiye için önemli bir tarih olan 19 Mayıs'a yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Tok, "Selçuklu mimarisi kullanılarak içerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu cami, meydan, çocuk kreşi, spor alanları, toplantı salonu, kafeterya, otopark ve dinlenme noktalarının olacağı alanda öte tam teşekküllü külliye inşa ediyoruz. Kıran Mahallesi'nde 20 dönümlük alan içerisinde 11 dönümlük alana yapılan bina tamamlandığında modern mimarisiyle bölgesinin kentsel gelişimine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Şehir merkezindeki yoğunluğu rahatlatarak şehrin güneyinde bulunan alanları da geliştirecek" diye konuştu. - SAMSUN