HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İlkadım'da fırınlara şafak denetimi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde fırıncılara yönelik denetimlerde bulundu.

İlkadım'da fırınlara şafak denetimi
08.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:30

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde fırıncılara yönelik denetimlerde bulundu. 05.00-08.00 saatleri arasında İlkadım genelinde bulunan fırınlara yönelik yapılan denetimlerde daha önce yapılan uyarıların yerine getirilip getirilmediği, hijyen gibi hususlar incelendi.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla fırın denetimi yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde bulunan 15 fırına denetim düzenledi. Sabahın erken saatlerinde şafak denetiminde zabıta ekipleri sağlık karneleri, muayene cüzdanları, sigorta, ekmeğin gramaj ve belirlenen fiyatlara uyulması, hijyen, gibi konular hakkında denetimler yaptı. Denetimlerde 5 fırına hijyen kurallarına uymadığında dolayı cezai işlem uygulayan ekipler işletmeleri titizlikle denetledi. Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanların eldiven, bone ve maske kullanıp kullanmadığını kontrol eden ekipler vatandaşların içeri alınması sırasında fiziksel mesafe kuralına uyulup uyulmadığına da bakıldı.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Yapılan denetimle ilgili olarak bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Sabahın erken saatlerinde ilimizdeki birçok fırında kapsamlı denetimler gerçekleştirdik. İlkadım Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece-gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Görevli ekiplerimiz ile birlikte başta temizlik şartları olmak üzere üretim alanlarında uyulması gereken kurallar ve işçilerin çalışma şartlarını kontrol ettik. Belirli zamanlarda kentimizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.

"Halk sağlığında eksiklere yer yok"

İş yerlerindeki denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini ve ekiplerin bu konuda sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Halk sağlığının söz konusu olduğu yerlerdeki eksikliklere fırsat vermeyeceklerini belirtirken, vatandaşlarımızın sağlıklı temel gıda maddeleri almaları adına çalışmalar aralıksız sürecek. İlkadımlı hemşehrilerimin gönlü rahat olsun. Halkımızın sağlığı ile kimsenin oynamaya hakkı yok. Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecek. Bu konuda işletmelerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Esra Albayrak Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor Podolski Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: İlkadım'da fırınlara şafak denetimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:49:20. #1.14#
title