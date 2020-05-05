İlkadım'da etiket denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım'da etiket denetimi

İlkadım'da etiket denetimi
05.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:16

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü dolayısıyla ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri büyük firma ve marketlerde ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip raftaki fiyat ile kasadaki fiyattın tutarlılığını, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajlarını denetledi. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerinin yanı sıra korona virüsten koruma adına sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde afişleri işletme sahiplerine vatandaşın göreceği noktalara kapı girişlerine astırdı. Yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol eden ekipler raftaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyat tutarsızlığı tespit edilen işletmelere, haksız kazanç elde girişiminden dolayı cezai işlem uyguladı.

"Hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ediyoruz"

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat tutarsızlığı yapmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeleri, bakkalları ve marketleri belirli aralıklar denetleniyoruz. Ekiplerimiz denetimlerde fiyat etiketlerinin yanı sıra korona virüsten koruma adına uyarıcı afişleri işletmelere asıp yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnaflarımızın da bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na...
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Hande Erçel Pınar Altuğ Nur Yerlitaş
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İlkadım'da etiket denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:55:51. #1.14#
title