İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor
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İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor

İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "10-16 Mayıs Engeliler Haftası' bir kutlama haftası değil farkındalık oluşturma günüdür.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "10-16 Mayıs Engeliler Haftası' bir kutlama haftası değil farkındalık oluşturma günüdür. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına ilçemizde insan yoğunluğunun olduğu ve engellilerimizin kolaylıkla kullanabilecekleri noktalara 'Engelli Araç Şarj İstasyonu' yapacağız" dedi.

Engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Demirtaş, "Hepimizin birbirimize karşı sorumlukları var. Bugün Engelliler Haftası. Özel kardeşlerimizin hatırlanması, onların dünyadan, ailelerinden, komşularından, toplumdan bütün hayatı boyunca kendi hakkı olan hayatı yaşantıyı onlara sunmak için ilave bir fırsat günü. Engelli insanların normal bir hayat sürmesi ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür. Engelli insanlarımıza karşı toplumsal duyarlılığı en yüksek noktalara yükseltmek ve onların yaşama tutunmalarını sağlamak en önemli görevimiz olmalıdır. Engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu noktada engelli insanlarımızın ekonomik-sosyal-kültürel sorunlarının çözülmesi ve engellilerin üreterek toplumsal yaşama kazandırılması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Engelleri tek tek kaldırıyoruz"

İlçede engelli vatandaşlar için önemli bir sorun haline gelen akülü araçlarının şarj problemini, farklı noktalarda kurduğu şarj istasyonlarıyla çözüme kavuşacağının müjdesini veren Başkan Demirtaş, "Belediye hizmet binamız başta olmak üzere, kısa süre içerisinde sekiz farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek olan istasyonların kurulumuna başladık. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeyle, aynı anda iki akülü araç şarj edilecek. Engelli vatandaşlarımız, şarj istasyonlarına ise hiç bir ücret ödemeden faydalanabilecekler. İstasyonlarda, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da her türlü önlemler alınarak istasyonlar güvenli hale getireceğiz. Birçok engelli vatandaşlarımız yanlarında taşıdığı şarj aletleri ile esnaftan yardım istemek veya şarjları bittiklerinde ailelerini çağırmak zorunda kalıyordu. Artık şarjım biterse yolda kalır mıyım endişeleri olmayacak. İlkadım'da artık engelleri tek tek kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor
İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor
İlkadım'da 'Engelli Şarj İstasyonu Projesi' hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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