İlkadım'da emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri başladı

05.11.2019 11:35

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri İlkadım Belediyesi veznelerinden alınmaya başlandı.



Her yıl iki taksit olarak tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Mükelleflerin herhangi, bir mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Emlak vergilerinin ödenmesini önemli olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi:



"Belediyemizde mesken ve iş yerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1 Kasım itibarı ile 2019 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına başladık. Vatandaşlarımız ödemelerini, belediye tahsilat servisimize nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Camisi, Gençlik Parkı ve Gazi Park olmak üzere 4 noktada hizmet veren mobil vezneler yada 'www.ilkadim.bel.tr' kurumsal internet sayfamızdan e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla da yapabilirler. 30 Kasım 2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisine gecikme faizi uygulanacağı için vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, cezalı duruma düşmemeleri adına vergi ödemelerinin son günü 30 Kasım Cumartesi günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle veznelerimizi açık tutarak vatandaşlarımızın ödemelerini yapmasına kolaylıklar sağlayacağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA